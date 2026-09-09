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    Ronal Camilo Redriguez desapareció en Medellín

    Se encuentra desaparecido desde el 26 de agosto

    Publicado por: Juan Manuel

    RONAL CAMILO REDRIGUEZ RODRIGEZ
    Ronal Camilo Redriguez desapareció en Medellín

    Resumen: Ronal Camilo Redriguez Rodríguez, de 25 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana. Su identidad de género corresponde a hombre y, según la información suministrada, es de sexo masculino.

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    Ronal Camilo Redriguez Rodríguez, de 25 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana. Su identidad de género corresponde a hombre y, según la información suministrada, es de sexo masculino.

    El reporte indica que Ronal Camilo se encuentra desaparecido desde el 26 de agosto de 2026, en la ciudad de Medellín, Colombia. Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre las circunstancias de su desaparición.

    Respecto a las prendas de vestir y accesorios que llevaba al momento de su desaparición, el registro señala que no se dispone de información. Estos datos corresponden a la información suministrada en el reporte y pueden ser complementados o actualizados conforme avance la búsqueda.

    2 BOLETIN RONAL CAMILO REDRIGUEZ RODRIGEZ

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