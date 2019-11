¡Rompió el silencio! Lady Gaga contó la verdad sobre el ‘romance’ con Bradley Cooper

Lady Gaga fue la protagonista de portada de la revista Elle. A la cual le dio una larga entrevista en la que habló del romance con Bradley Cooper, quien la dirigió en el drama romántico ‘A Star is Born’.

Luego de su actuación de la canción ganadora del Oscar “Shallow” en la 91a edición de los premios de la Academia de Hollywood en febrero, dejaron dudas sobre un supuesto amorío y más que ambos terminaron con sus parejas casi al mismo tiempo.

Cooper se separó de la modelo rusa Irina Shayk tras cuatro años de relación, mientras que Gaga rompió con su prometido Christian Carino. Las especulaciones del romance habrían empezado en los camerinos durante el rodaje.

“Pero todo cambió cuando Lady Gaga, de 33 años, dio a conocer que solo “querían que los fanáticos creyeran que estaban enamorados”, seguido de eso dijo que con Bradley Cooper, de 44 años, “orquestaron” su química durante la actuación en los Oscar.

Durante la entrevista también reflexionó sobre su “dolorosa” victoria tras llevarse el Oscar a la mejor canción original en la ceremonia por “Shallow”.

“Cuando gané el Oscar por ‘Shallow’, lo miré y un periodista me preguntó: ‘¿Cuando miras ese Oscar, ¿qué ves?’. Y yo dije: ‘Veo mucho dolor’. Y no estaba mintiendo en ese momento”, dijo la cantante, y continuó: “Fui violada cuando tenía 19 años, repetidamente. A lo largo de los años, mi carrera me ha traumatizado de varias maneras, pero sobreviví y seguí adelante. Y cuando miré ese Oscar, vi dolor. No sé si alguien lo entendió cuando lo dije en la habitación, pero yo lo entendí”.