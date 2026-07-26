¡Rompe el mercado! Revelan el millonario salario que ganará el veterano arquero Vozinha en Colo-Colo

Resumen: Con este fichaje, Colo-Colo espera sumar experiencia y liderazgo desde el fondo de la cancha

Minuto30.com .- El mercado de pases se mueve y el ‘Cacique’ ha dado su primer gran golpe sobre la mesa. El experimentado guardameta Vozinha, de 41 años de edad, fue presentado oficialmente como el nuevo cerrojo de Colo-Colo para afrontar los retos del segundo semestre de 2026.

La expectativa entre los hinchas albos llegó a su fin tras la confirmación oficial por parte de la dirigencia. Con la urgencia de blindar su arco para la recta final de la temporada, Colo-Colo oficializó a su primer refuerzo en el actual mercado de transferencias, apostando por la jerarquía y el recorrido de Vozinha bajo los tres palos.

Sin embargo, más allá de lo estrictamente deportivo, lo que ha acaparado la atención en las últimas horas son los detalles económicos y contractuales que habrían rodeado la negociación para traer al veterano guardameta al fútbol chileno.

Las cifras detrás del fichaje: sueldo y condiciones del contrato

Según la información que ha trascendido tras su presentación, el esfuerzo económico de la junta directiva para concretar la llegada del arquero habría sido considerable. Estos son los detalles clave del acuerdo que vinculará a Vozinha con la institución alba:

Salario mensual: Se estima que el experimentado portero percibiría un sueldo que rondaría los 25.000 dólares mensuales, convirtiéndose en una de las fichas importantes del plantel para este semestre.



Duración inicial: El arquero habría firmado un contrato corto, inicialmente por un periodo de seis meses para disputar los torneos restantes de 2026.

Cláusula de renovación: El acuerdo incluiría una atractiva opción de extensión. Si el rendimiento de Vozinha cumple con las expectativas del cuerpo técnico y la dirigencia, su vínculo podría prolongarse durante toda la temporada 2027.

Con este fichaje, Colo-Colo espera sumar experiencia y liderazgo desde el fondo de la cancha. El guardameta de 41 años ya se habría puesto a disposición del cuerpo técnico para iniciar los trabajos de adaptación y buscar ganarse la titularidad lo antes posible.