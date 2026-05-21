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    Romeo, el gatito, continúa perdido y su familia no pierde la esperanza de encontrarlo

    ¡Ayúdanos compartiendo esta publicación para que Romeo vuelva pronto con los suyos!

    Publicado por: SoloDuque

    romeo perdido en bello
    Romeo, el gatito, continúa perdido y su familia no pierde la esperanza de encontrarlo

    Resumen: Si tienes a Romeo resguardado en tu casa, lo has visto deambulando por el sector o tienes cualquier información verídica que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor comunícate de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad del norte del Valle de Aburrá. El gatito Romeo se encuentra extraviado y su familia lo está buscando desesperadamente, sin perder la esperanza de que regrese a casa sano y salvo.

    Si vives por la zona o transitas por allí, te pedimos estar muy atento.

    ¿Dónde se perdió y cómo reconocerlo?

    Romeo fue visto por última vez en las inmediaciones de la Autopista Norte, muy cerca al sector del barrio Obrero en el municipio de Bello.

    Características físicas: Su pelaje es predominantemente oscuro.

    Como seña particular, tiene pequeñas manchas o «lunares» de color blanco ubicados en su panza y en el cuello.

    Información de contacto

    Si tienes a Romeo resguardado en tu casa, lo has visto deambulando por el sector o tienes cualquier información verídica que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor comunícate de inmediato. Su familia agradece cualquier pista:

    📱 Contacto / WhatsApp urgente: 3052227183

    Un pequeño esfuerzo puede hacer la diferencia. ¡Ayúdanos compartiendo esta publicación para que Romeo vuelva pronto con los suyos!

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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