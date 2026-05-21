Romeo, el gatito, continúa perdido y su familia no pierde la esperanza de encontrarlo

Resumen: Si tienes a Romeo resguardado en tu casa, lo has visto deambulando por el sector o tienes cualquier información verídica que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor comunícate de inmediato
Minuto30.com .- Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad del norte del Valle de Aburrá. El gatito Romeo se encuentra extraviado y su familia lo está buscando desesperadamente, sin perder la esperanza de que regrese a casa sano y salvo.
Si vives por la zona o transitas por allí, te pedimos estar muy atento.
¿Dónde se perdió y cómo reconocerlo?
Romeo fue visto por última vez en las inmediaciones de la Autopista Norte, muy cerca al sector del barrio Obrero en el municipio de Bello.
Características físicas: Su pelaje es predominantemente oscuro.
Como seña particular, tiene pequeñas manchas o «lunares» de color blanco ubicados en su panza y en el cuello.
Información de contacto
Si tienes a Romeo resguardado en tu casa, lo has visto deambulando por el sector o tienes cualquier información verídica que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor comunícate de inmediato. Su familia agradece cualquier pista:
📱 Contacto / WhatsApp urgente: 3052227183
Un pequeño esfuerzo puede hacer la diferencia. ¡Ayúdanos compartiendo esta publicación para que Romeo vuelva pronto con los suyos!
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— Minuto30.com (@minuto30com) May 21, 2026
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