A don Romelio se le ve feliz desempacando los alimentos que le acababan de entregar, sus manos temblorosas van apartando la panela, el arroz, las galletas y todos los productos que le reforzaran su alimentación por varios días.

Por más de 20 años don Romelio Antonio Marín Cano ha vivido en la comuna 8 de Medellín, allí, es reconocido como vendedor ambulante, trabajo que no ha podido ejercer últimamente por las limitaciones que le han traído los problemas de salud.

«Gracias a Dios, me siento muy agradecido con la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Inclusión porque somos gente que no tenemos una pensión ni nada de eso y una ayudita es muy importante porque lo sacan a uno adelante con el mercadito», dijo don Romelio.

A las cámaras de Minuto30, contó que además de la ayuda que recibió, lo pone muy feliz el interés que los funcionarios han demostrado por él, «yo no los busqué, ellos se dieron cuenta que yo ya no estaba en las calles vendiendo y me llamaron, me dijeron: usted salió beneficiado del paquete alimentario», relató.

Tras agradecer por el apoyo que recibe, envió un mensaje a las personas que necesitan ayuda que vayan a la Alcaldía de Medellín, «la alcaldía protege la gente», concluyó.

