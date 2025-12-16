La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la designación que pone a Wilmar Roldán al frente del crucial partido de vuelta de la final de la Copa BetPlay 2025 entre el DIM y Atlético Nacional.

El árbitro, perteneciente al colegio de Antioquia, será el juez central en una nueva edición del clásico paisa que definirá el campeón del torneo copero.

Esta elección genera un inmediato foco de atención, dada la trayectoria y el amplio historial de Roldán en partidos de alta trascendencia, especialmente en los que involucran a estos dos históricos rivales.

El cuerpo arbitral que acompañará a Roldán está compuesto por Sebastián Vela (Bogotá) y John Aguilar (Risaralda) como asistentes Nro. 1 y Nro. 2, respectivamente.

En la función de cuarto árbitro estará Jhon Ospina (Quindío). Para garantizar la justicia en un encuentro de esta magnitud, el equipo de videoarbitraje también fue seleccionado cuidadosamente.

La Comisión delegó a Lisandro Castillo (Bogotá) operará el VAR, y Mario Tarache (Casanare) cumplirá el rol de AVAR.

¡Otra vez Roldán! Wilmar dirigirá la final de la Copa BetPlay entre DIM y Nacional

La presencia de un juez con su calibre en un clásico decisivo añade un ingrediente extra de tensión y expectativa, tanto para los jugadores como para las hinchadas del DIM y Atlético Nacional.

Toda la atención se centrará en el Atanasio Girardot, no solo en lo que suceda en el campo de juego, sino también en las decisiones que tome el central y su equipo para coronar al nuevo campeón de la Copa BetPlay.

El compromiso será este miércoles, 17 de diciembre, desde las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

