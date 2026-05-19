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    “Rogers y Fabián fueron asesinados haciendo campaña por el Tigre, su muerte no será en vano”

    “A la manada y a todos los Defensores de la Patria: no nos van a callar»: Abelardo de la Espriella

    Publicado por: SoloDuque

    “Rogers y Fabián fueron asesinados haciendo campaña por el Tigre, su muerte no será en vano”

    Resumen: La intervención del candidato presidencial se realizó desde una capilla en un lugar no revelado por razones de seguridad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Abelardo De La Espriella se pronunció durante las exequias de Rogers Mauricio Devia Escobar y Eder Fabián Cardona López, miembros de la campaña Defensores de la Patria asesinados en el Meta mientras realizaban actividades políticas en favor del movimiento ciudadano.

    La intervención del candidato presidencial se realizó desde una capilla en un lugar no revelado por razones de seguridad y fue transmitida en vivo durante el sepelio celebrado en Cubarral, luego de que recibiera una alerta sobre un posible atentado en su contra planeado por las disidencias de las FARC al mando de alias “Calarcá”.

    Con visible conmoción, De La Espriella inició su mensaje asegurando que hablaba “con el alma completamente rota”, pero también “con la frente en alto, como un tigre herido que no se doblega”.

    “No vengo a llorar derrotado, porque Roger y Fabián no lo querían así. Ellos no se rindieron, entregaron sus vidas dando la batalla. Vengo a honrar a dos héroes que dieron todo por esta Patria que tanto amamos”, expresó el Tigre.

    El líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria afirmó que ambos líderes fueron asesinados luego de recoger material de campaña en Villavicencio para impulsar actividades políticas en el Alto Ariari.

    “Su único delito fue creer en Colombia, creer en la democracia y trabajar para construir junto al Tigre la Patria Milagro”, manifestó De La Espriella.

    Durante su mensaje Abelardo De La Espriella responsabilizó directamente a las disidencias de las FARC que operan en la región y aseguró que el crimen “no quedará en la impunidad”.

    abelardo esposa

    “No vengo a llorar derrotado, porque Roger y Fabián no lo querían así. Ellos no se rindieron, entregaron sus vidas dando la batalla. Vengo a honrar a dos héroes que dieron todo por esta Patria que tanto amamos”, expresó el Tigre

    “Esa sangre no se borra. Esa sangre nos obliga a seguir con más fuerza, más valor y más determinación que nunca”, sostuvo.

    El mensaje de Abelardo De La Espriella concluyó con un llamado a los integrantes de su movimiento ciudadano Defensores de la Patria a mantenerse firmes pese al dolor.

    “A la manada y a todos los Defensores de la Patria: no nos van a callar. Este luto se convierte en victoria. Colombia no se rinde y el Tigre no se calla”, concluyó.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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