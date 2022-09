VIDEO. «Una noche mágica»: Roger Federer se despide del tenis entre lágrimas

El tenista Roger Federer cerró este viernes (23 de septiembre) su ilustre carrera en una sesión nocturna llena de emoción en el O2 Arena de Londres.

Al terminar su últimos partidos, el tenista se dejó llevar por las emociones y no escondió sus lágrimas ante la multitud.

Por medio de su cuenta de Twitter publicado varias imágenes del momento que llamó «mágico».

«Ayer fue una noche mágica. Gracias de nuevo a todos los jugadores y aficionados que estuvieron aquí para compartir este momento conmigo. significa el mundo», escribió Roger Federer.

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022