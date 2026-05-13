Rogelio Baena desapareció en Medellín

Resumen: Rogelio Baena Soto es un hombre colombiano de 48 años de edad, identificado como masculino y con identidad de género hombre. No se registran señales particulares adicionales en la información disponible sobre su persona.

Rogelio Baena Soto es un hombre colombiano de 48 años de edad, identificado como masculino y con identidad de género hombre. No se registran señales particulares adicionales en la información disponible sobre su persona.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta de color negro, pantalón jean gris y zapatos de cuero color café. Estos elementos de vestimenta constituyen los últimos datos conocidos sobre su apariencia.

La desaparición ocurrió el 2 de mayo de 2026 en el barrio Aranjuez de Medellín, Antioquia. Hasta el momento no se reporta información adicional sobre las circunstancias del hecho.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes