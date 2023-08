Rodrygo y su nuevo rol rehuyendo del ‘9’

in

Redacción deportes, 13 ago (EFE).- El brasileño Rodrygo Goes marcó el primer gol de la temporada para el Real Madrid y mandó un mensaje: sin ‘9’, y sin que parezca haber interés en tenerlo dentro del conjunto blanco, apareció él para despejar las dudas respecto al poderío ofensivo de su equipo.

El rendimiento en la pretemporada hizo que el foco se pusiese en la baja efectividad goleadora del Real Madrid, con solo un gol en los dos últimos partidos en los que dispuso de 52 ocasiones, cinco tiros al palo, incluyendo un penalti.

Pero Carlo Ancelotti no estaba preocupado y lo achacó a una falta de “frescura” de fácil solución. Además, insistió, día tras día, en que el hecho de no tener a un ‘9’ titularísimo en la plantilla le preocupaba todavía menos.

La última vez que se refirió a esto, en la rueda de prensa previa al debut liguero contra el Athletic Club.

“Creo que no -sobre si el club fichará a alguien que porte el dorsal ‘9’-. Estoy muy satisfecho con esta plantilla y tengo mucha ilusión. He visto algo muy bueno en la pretemporada. Veo a los jugadores muy animados, enchufados y con mucha ilusión”, señaló.

La salida del francés Karim Benzema a final de la pasada temporada rumbo al fútbol saudí dejó sin dueño el ‘9’. Vinícius y Rodrygo cambiaron sus dorsales para esta campaña, al ‘7’ y al ‘11’, respectivamente; mientras que el delantero centro incorporado, Joselu Mato, eligió el ‘14’.

Una decisión sorprendente al estar el ‘9’ libre y ser un número habitual en la carrera del delantero español que dejaba abierta la posibilidad de fichar a otro delantero, ya que en el cuerpo técnico ven a Joselu como un recurso y no como el sustituto natural de Benzema.

Un ‘9’ que se rumoreó que se 'reservaba' para Mbappé; pero, por tercer año consecutivo, su llegada parece lejos de producirse. Más aún cuando este mismo domingo fue readmitido a los entrenamientos de Luis Enrique tras "unas conversaciones muy constructivas y positivas" durante la jornada del sábado.

Con este panorama, son Vinícius y Rodrygo los que deben dar un paso adelante, aunque Ancelotti pida también a sus centrocampistas que aporten en ataque, como ya ha hecho el inglés Jude Bellingham.

También respondió Rodrygo, quien marcó el primer gol de la temporada para el Real Madrid, mientras que Vini estuvo desacertado.

Ambos forman la doble punta del 4-4-2 con rombo en el centro del campo de Ancelotti; y apuntan a ser indiscutibles -si no hay contratiempos- en la delantera.

Eso sí, Vinícius, a pesar de ocupar un rol más por dentro, sigue cayendo a la banda izquierda, donde ha evolucionado su fútbol hasta llevarle a ser uno de los jugadores más determinantes del mundo.

Por ello, Rodrygo es el que intenta estar más cerca de esa posición de ‘9’ que no tiene el Real Madrid -incluso Bellingham aparece en dicha zona-; pero el brasileño ha rehuído siempre que ha podido que le cataloguen como tal.

“La del nueve es la posición que menos me gusta de las de arriba, pero si el míster me necesita puedo ayudar ahí; no siempre", dijo el pasado 4 de junio tras concluir la pasada temporada y conocerse el adiós de Benzema.

Sin embargo, su rol se acerca, como demostró en San Mamés, al de ser ese futbolista que tenga que dar un paso adelante esta temporada para cubrir la alargada sombra que dejó el adiós de Benzema.

Óscar Maya Belchí

Por: EFE