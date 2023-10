Rodrygo, resiliencia y autocrítica

in

Madrid, 8 oct (EFE).- En el momento dulce del Real Madrid, líder en LaLiga EA Sports y en su grupo de la Liga de Campeones con una clara mejoría defensiva y aumentando registros goleadores tras la derrota en el derbi contra el Atlético, hay un jugador que no termina de engancharse, inmerso en una sequía goleadora, que ya ha pasado de indiscutible para Carlo Ancelotti a intercalar titularidades con suplencias. Es Rodrygo Goes y apuesta por la resiliencia y la autocrítica.

El mayor triunfo del curso del Real Madrid en lo que va de temporada, un 4-0 a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu, dejó una imagen que plasmó bien claro el momento que atraviesa Rodrygo. El penalti señalado por mano de David García tras disparo de Toni Kroos provocó una serie de acontecimientos en el campo y en el banquillo, destinados a que el delantero brasileño lanzase la pena máxima para romper su sequía de goles.

Había una consigna previa al partido de Ancelotti. Si había un penalti lo debía de lanzar Joselu Mato, pero con el duelo sentenciado, el Real Madrid goleando 4-0 a su rival y Rodrygo en el campo, todos vieron quién debía ser el lanzador, menos el brasileño. No quiso asumir la responsabilidad y nadie le convenció para cambiar de opinión.

Desde el banquillo lo pidió Vinícius Junior, el mejor amigo de Rodrygo en la plantilla, que conoce de cerca la inseguridad que le está creando el paso de los partidos sin gol. Marcó el primer tanto de la temporada del Real Madrid en San Mamés ante el Athletic y desde entonces no ha vuelto a ver puerta. Y con más firmeza lo pidió el entrenador. Ancelotti intentó cambiar el lanzador. Dijo que no con gestos a Joselu cuando cogió el balón. Gritó el nombre de Rodrygo. Llamó a Rüdiger para que transmitiera la orden.

Mientras Joselu se dirigía al punto de penalti con el balón en sus manos, Rodrygo cerca del área no quiso escuchar a nadie. Lucas Vázquez primero, Rüdiger, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham se acercaron, conversaron con él y acabaron dándole muestras de cariño.

"Las cosas no siempre salen como espero, pero no faltará dedicación y trabajo para ayudar al Real Madrid. ¡Gracias por su apoyo siempre!", escribió Rodrygo en sus redes sociales tras volver a perdonar una ocasión para marcar y no querer asumir la responsabilidad del lanzamiento del penalti ni con el partido sentenciado.

Lo hizo en Balaídos frente al Celta, falló y provocó un enfado de Ancelotti, que tiró con fuerza al césped su paquete de chicles en un partido en el que se había lesionado Vinícius y por entonces marchaba empate a cero, por desobedecer su consigna sobre el lanzador de la pena máxima.

Luego, sacó la cara por su jugador en rueda de prensa. "Rodrygo hasta el minuto 75 no podía marcar. Los minutos que ha jugado ha estado bien, lo ha intentado. No ha jugado de inicio porque quería un jugador fresco en ataque con características distintas, pero le trato siempre con todo el cariño del mundo".

Rodrygo hace autocrítica tras el partido y apuntó en otra publicación, en una historia en instagram, a la "resiliencia", la capacidad de superar circunstancias traumáticas como la que él siente que está viviendo.

Nunca en su carrera tuvo un apagón goleador tan dilatado. Hasta diez partidos consecutivos sin gol con el Real Madrid. Suplente ya en Girona y de nuevo frente a Osasuna en LaLiga. Sin explotar con la titularidad en Nápoles su relación especial con la 'Champions'.

El parón le vendrá bien. Su viaje con la selección de Brasil con un claro objetivo, reencontrarse con el gol lejos del entorno madridista y la presión que siente en este momento, para poder trasladarlo al club. Su selección se mide a Uruguay y Venezuela en el camino al Mundial.

Por: EFE