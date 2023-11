Rodrygo: “Me quedo con el primero, por el caño; pero son dos golazos”

in

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, anotó dos goles en la victoria de su equipo frente al Cádiz (0-3) y, de ellos, se quedó con “el primero” ya que fue “más bonito por el caño” que hizo para abrirse espacio entre dos defensas.

“En el caño no tenía mucho que hacer porque me cerraron los dos… Luego tuve tiempo para chutar bien. El segundo fue en un contraataque y Bellingham libera espacio para mí con un movimiento, regateo y meto otro golazo”, rememoró para Realmadrid TV.

“Me quedo con el primero, por el caño, es un poco más bonito. Pero son dos golazos”, amplió.

Rodrygo iba a ser suplente, pero la indisposición del español Brahim Díaz cambió sus planes. “Veinte minutos antes de calentar me entero de que voy a salir. Pensé que iba a descansar hoy porque me dolía la rodilla, el diente… pero me tocó jugar y salió todo bien”, explicó.

El delantero brasileño se congratuló por su buen estado de forma, con cinco goles y cuatro asistencias en los últimos tres partidos del Real Madrid. “Estoy muy contento. Es fruto de mi trabajo. Trabajo para dar goles, asistencias y ayudar a mi equipo como sea. Están saliendo bien las cosas”, dijo.

Por: EFE