Madrid, 10 feb (EFE).- El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, rompió este sábado una racha de cinco partidos sin marcar al firmar el 4-0 frente al Girona aunque no sintió presión por no anotar y subrayó que su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, “nunca habla” con él del gol, ya que “tiene confianza” en el nivel del atacante.

“El míster nunca habla conmigo del gol, él tiene confianza en mí, como yo en él. A veces pasan momentos que no queremos y quiero agradecerle a él por apoyarme siempre”, comentó en zona mixta.

“Siempre hablamos de otras cosas. No ponemos presión sobre goles y asistencias; sabemos que eso va a salir natural. Claro que estar partidos sin marcar me molesta, pero tengo tranquilidad”, añadió.

Un Rodrygo que explicó su charla con Ancelotti en el descanso.

“Ancelotti me ha dicho que estaba trabajando bien defensivamente, y luego, más tarde, que estaba mal y que me iba a quitar; pero he marcado un gol y ya está”, declaró.

El brasileño catalogó la victoria frente al Girona como “clave” ya que se trataba de un partido “un poco más importante” por recibir al segundo clasificado de LaLiga EA Sports, al que dejan ahora a cinco puntos de distancia.

Además, destacó el nivel defensivo del Real Madrid, con Tchouaméni y Carvajal jugando de centrales por las bajas.

“Tenemos mucha confianza en todos. Hay muchos jugadores versátiles que puedan jugar como centrales; Tchouaméni y Carvajal lo demostraron. Es una posición diferente, pero pueden hacerlo muy bien. Hoy no encajamos gol y fue un partido perfecto”, valoró.

Por último, aseguró, preguntado por la visita del martes al RB Leipzig para la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, que el Real Madrid está “muy bien”.

Por: EFE