Rodrigo: «Estaba agobiado porque no me salían las cosas y ahora creo que estoy de vuelta»

Madrid, 14 nov (EFE).- El futbolista del Real Madrid Rodrygo Goes ha afirmado este lunes por la noche, en una entrevista en "El Partidazo" de la COPE, que estaba agobiado porque no le "salían las cosas", aunque cree que ahora está "de vuelta".

Estos son los principales titulares de la entrevista:

– Jugar de 9: "Yo siempre le digo al míster que no me gusta jugar de nueve, pero lo hago por el equipo, y por él también, y fue eso lo que dije. Él sabía a lo que me refería y no tuvimos problemas".

– Bellingham: "Me llevo muy bien con él, es un fenómeno, todo lo que hace le sale bien ahora".

– Racismo: ¿Crees que España es un país racista?: "no creo que España sea un país racista. Hay racistas, como los hay en todos los países del mundo, pero creo que no podemos generalizar".

-La Liga: "Está el Girona muy bien. El Barça, el Atleti también… Nosotros lo estamos haciendo muy bien también… Ahora se nos han escapado unos puntos contra el Rayo, pero va bien. Tenemos muchos partidos por delante porque queremos ser campeones".

– Mbappé: "Mbappé es un crack y queremos jugar con los mejores".

– Ancelotti: "No tenemos ni idea de lo que va a pasar. Queremos tener al míster siempre, sea en el Real Madrid o en la Selección, pero no sé que va a pasar".

– ¿Qué jugadores de la Liga te gustan?: "Me gusta Griezmann" ¿Y del Barça? "Rafinha".

– Foto Vinicius-Rodrygo-Endrick: "Siempre hablamos, no solo ahora. A veces nos pregunta cosas de allí y ahora mejor que estamos más cerca".

– ¿Cómo es Endrick como jugador?: "Es muy fuerte, muy rápido y tiene una explosividad brutal. Es muy peligroso. En la cantera metía muchos goles. Tiene que ser muy diferente para jugar aquí (Selección de Brasil) con 17 años?

– Piqué dice que no se recordará la 14ª: "Para mí fue mucho, ¿no? Todas las eliminatorias muy especiales, remontando en todas y nosotros siempre lo vamos a recordar".

Por: EFE