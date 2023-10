Rodrigo Cuevas presenta en México su explosiva combinación de música tradicional y actual

Ciudad de México, 20 oct (EFE).- El artista español Rodrigo Cuevas aseguró este viernes que "intentar vivir de una forma libre te lleva a sitios buenos" y defendió "juguetear con los clichés porque son parte de la cultura", al comienzo de su visita a México para su primera gira de conciertos en el país, donde presentará su premiada fusión de música tradicional y contemporánea.

"Los clichés están ahí y hay que apropiarse de ellos y refrescarlos. Son también fruto de la cultura. Y hay que absorberlos y juguetear con ello, aunque a veces da un poco de vergüenza", afirmó en una entrevista con EFE en el Centro Cultural de España en México, lugar donde abrirá su gira.

Cuevas (Oviedo, Asturias, 1985), quien fue galardonado a comienzos de mes con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2023 de España, actuará en Ciudad de México esta noche; posteriormente se presentará en Guanajuato e Irapuato en el marco del Festival Cervantino el 21 y 25 de octubre, y cerrará la gira en Guadalajara el 26 y Aguascalientes el 28 de octubre.

Viene con un nuevo disco, “Manual de romerías” (Sony Music), grabado curiosamente entre Puerto Rico y Asturias, su región natal ubicada en el norte de España, y cuyo concepto, explicó, "ronda todo en torno a la idea de la fiesta, de la celebración".

Sobre la inesperada colaboración con el productor Eduardo Cabra, conocido por su trabajo en el grupo puertorriqueño Calle 13, señaló que lo que quería era "generar tensión entre lo ultralocal y coger un productor que no supiera casi ni donde estaba Asturias, para hacerlo desde una perspectiva sin prejuicios, muy limpia, sin el peso de la historia, y esas cosas que te hacen perder la libertad".

El disco resultante es una fascinante mezcla de canciones tradicionales asturianas y sonidos contemporáneos de un lado y otro del Atlántico.

"Al principio, había muchas cosas que para Eduardo eran muy chocantes. Las estructuras, la ausencia de estribillos. Muchas canciones tradicionales no tienen estribillo, porque son muy antiguas. Le chocaba la primera canción, por ejemplo, que no tiene ritmo. No te lo van a querer los de Sony, me decía. Me lo tuve que llevar a Asturias, y estuvimos de viaje por allí para que se empapase", contó entre risas.

Un músico que defiende el mundo rural

Cuevas, que vive en la pequeña localidad asturiana de Vegarrionda de apenas una veintena de habitantes, es un gran defensor del mundo rural y el folclore popular, y reivindica la vida en el pueblo frente a la fealdad de las grandes ciudades.

"Las ciudades después de esta última globalización cada vez tienen menos identidad y, por tanto, mucho menos interés. Son más aburridas, más feas, más tristes. Y entonces la gente busca lo auténtico, lo divertido, lo singular y eso está en el pueblo, en la tradición", apuntó Cuevas, quien es cantante, compositor, acordeonista y percusionista

En este sentido, remarcó que "la vida en la ciudad es más jodida que en el pueblo", algo que a su juicio "está bastante claro".

Sobre el vertiginoso reconocimiento en los últimos años, que lo ha llevado de actuar en salas pequeñas de Asturias a grandes escenarios de Madrid, Barcelona o París, Cuevas indicó que lo vive "como si fuera caminando por la calle y encontrando cosas".

"Estoy muy agradecido a la vida de todo esto. Yo que hacía 'striptease' revolcándome por los suelos, cantando tonada. De repente estar en México por haber hecho eso, pues dices: la gente está fatal, como yo, pues muy bien. Como hay que estar. Intentar vivir de una forma libre te lleva a sitios buenos", zanjó.

