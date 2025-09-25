Rodrigo Alonso Arango desapareció en el municipio de San Vicente

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Rodrigo Alonso Arango González, de 39 años, fue reportado como desaparecido el 20 de agosto de 2025 en el municipio de San Vicente, Antioquia .

Rodrigo Alonso Arango González, de 39 años, fue reportado como desaparecido el 20 de agosto de 2025 en el municipio de San Vicente, Antioquia.

Entre sus características físicas, Rodrigo tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1.75 metros, tiene piel trigueña y ojos color café. Uno de los rasgos más distintivos son los tatuajes en tinta negra que tiene en las falanges de ambas manos.

El día de su desaparición vestía una camisa de manga larga color anaranjada, jeans azul, correa negra y zapatos negros. Además, llevaba consigo un bolso tipo tula de color azul.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes