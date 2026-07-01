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    Rodolfo Vélez desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el día 22 de Junio

    Publicado por: Juan Manuel

    RODOLFO VELEZ
    Rodolfo Vélez desapareció en Medellín

    Resumen: Rodolfo Vélez, hombre colombiano de 36 años, desapareció el 22 de junio de 2026 en la ciudad de Medellín. Al momento de su desaparición, se reportó que presentaba barba poblada y varios tatuajes distintivos que facilitan su identificación.

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    Rodolfo Vélez, hombre colombiano de 36 años, desapareció el 22 de junio de 2026 en la ciudad de Medellín. Al momento de su desaparición, se reportó que presentaba barba poblada y varios tatuajes distintivos que facilitan su identificación.

    Entre sus señales particulares se destacan un gran tatuaje con la figura de unas alas en la región torácica, además de un rostro y varias frases tatuadas en el flanco e intercostal derecho. Estas características físicas son fundamentales para apoyar su reconocimiento.

    Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares. La difusión de sus características y de la fecha y lugar de desaparición busca facilitar su pronta ubicación.

    3 BOLETIN RODOLFO VELEZ

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