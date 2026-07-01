Rodolfo Vélez desapareció en Medellín

Resumen: Rodolfo Vélez, hombre colombiano de 36 años, desapareció el 22 de junio de 2026 en la ciudad de Medellín . Al momento de su desaparición, se reportó que presentaba barba poblada y varios tatuajes distintivos que facilitan su identificación.

Rodolfo Vélez, hombre colombiano de 36 años, desapareció el 22 de junio de 2026 en la ciudad de Medellín. Al momento de su desaparición, se reportó que presentaba barba poblada y varios tatuajes distintivos que facilitan su identificación.

Entre sus señales particulares se destacan un gran tatuaje con la figura de unas alas en la región torácica, además de un rostro y varias frases tatuadas en el flanco e intercostal derecho. Estas características físicas son fundamentales para apoyar su reconocimiento.

Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares. La difusión de sus características y de la fecha y lugar de desaparición busca facilitar su pronta ubicación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes