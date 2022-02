Los colombianos elegirán mi fórmula vicepresidencial: Rodolfo Hernández

Luego de que la periodista Paola Ochoa, anunciara que no podrá aceptar ser la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández por temas personales, el exalcalde de Bucaramanga anunció a través de sus redes sociales, que aún no sabe quien será su vicepresidenta, por lo que pidió un favor a los colombianos.

«Como ciudadano que soy, me debo a los ciudadanos, los escucho solo a ellos y es con la aprobación de ellos que voy a elegir a la ciudadana o ciudadano que me acompañe en la vicepresidencia. Reconozco que esta elección no la debo hacer yo, sino los millones de colombianos que me apoyan», expresó Rodolfo Hernández.

Así las cosas, aseguró que, con base en la decisión de los colombianos, anunciará quien será su fórmula vicepresidencial para llegar a la Casa de Nariño en los próximos días.

Cabe resaltar que, además de la periodista, Hernández le hizo este ofrecimiento a Beatriz Fernández, dueña de Crepes & Waffles, quien, a través de su asistente, manifestó que se encuentra enfocada en sus restaurantes y no está interesada en la política.

