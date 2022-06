Video: Es falso que Rodolfo Hernández propone alargar la jornada laboral, lo sacaron totalmente de contexto

in

En las últimas horas se ha vuelto viral un video del ingeniero y candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández, pues están diciendo que él estaría promoviendo que la jornada laboral de los colombianos sea de 12 horas, y que el almuerzo incluso no puede durar más de media hora.

Estas declaraciones las entregó en una entrevista, acompañado por su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo, sin embargo, fueron totalmente salidas de contexto.

Desde las redes sociales de Rodolfo Hernández se publicó el fragmento original, en el que queda claro que no alargará la jornada de los colombianos, sino la suya como futuro presidente, de ganar en las urnas.

Lo que realmente dijo Rodolfo Hernández

«Vamos a trabajar por Colombia de 6 de la mañana a 4-5 de la tarde, para que los cuatro años calendario se vuelvan, en tiempo, casi seis; es decir, nos pagan 4 años y convertimos ese tiempo, trabajando con esa intensidad, entre 5 y medio y 6 años. Van a ver, desde el primer momento, la transformación, el impacto que va a recibir toda esta burocracia que no quiere cambiar, no se quieren ir. Podemos trabajar, realmente, de 6 de la mañana es trabajando, no es llegar a tomar tinto, a hablar paja y a hablar por celular. Trabajando a las 6 de la mañana y media hora de almuerzo». Esto fue lo que dijo el candidato, sin edición.

Sin embargo, desde las comunicaciones de Hernández aseguraron que se trata de una «campaña negra» que además algunos medios de comunicación han impulsado la «desinformación en torno a estas declaraciones, donde han afirmado Rodolfo Hernández propone jornada laboral de 10 horas».