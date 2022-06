in

Recientemente, el senador más votado de la Alianza Verde, Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como ‘Jota Pe’, anunció que se retira de la campaña del candidato Rodolfo Hernández, luego de que hace tan solo unas semanas, manifestara de forma pública su intención de trabajar junto al ingeniero en la lucha contra la corrupción.

Y es que a través de un video, ‘Jota Pe’ manifestó que pese a que las banderas de Hernández y las suyas son las mismas, tras ver a los senadores uribistas María Fernanda Cabal, José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y Óscar Iván Zuluaga manifestarle su apoyo a Hernández a través de Twitter, decidió declinar su apoyo.

“Ver y escuchar a María Fernanda Cabal, la misma que ha despreciado tanto a los jóvenes luchadores, que ha llamado vagos a esos jóvenes a los cuales les han robado las oportunidades, la misma que ha insultado a los valientes luchadores de Cali. Ver a Paloma Valencia, a José Obdulio Gaviria, a Óscar Iván Zuluaga, presenciando las reuniones de los rodolfistas. Ver hoy cómo las casas de la campaña de Fico, se visten con pancartas rodolfistas, me causa una profunda indignación”, expresó el senador electo.

La respuesta de Rodolfo Hernández

Sobre estas declaraciones, Rodolfo Hernández se pronunció al respecto, asegurando que desconoce las razones que motivaron al senador a declinar su apoyo a su campaña. “No sé, no tengo ni idea, él no me ha dicho nada a mí”, expresó en entrevista con Caracol Radio.

Mientras tanto, Rodolfo Hernández continúa asegurando que no realizará alianzas políticas con ningún partido, propósito que ha mantenido desde el inicio de su campaña presidencial.

