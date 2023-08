«El tumor se disminuyó en el 47%», Rodolfo Hernández reveló el resultado de sus quimioterapias para tratar su cáncer

in

Rodolfo Hernández, candidato a la Gobernación de Santander, reveló su proceso de lucha contra el cáncer de colon que padece.

Durante una entrevista con la revista Desnúdate con Eva, el candidato manifestó que había evolucionado en su tratamiento.

“Me fui para el Clinicentro en Bucaramanga, y me dijeron, después de los exámenes, tiene cáncer. Me fui para el Hospital Internacional a que me hicieran los exámenes, y reconfirmaron cáncer en el colón”, mencionó a la revista.

Hernández llevaba un proceso de recuperación, en donde se realizó cuatro quimioterapias, las cuales le ayudaron a que su tumor disminuyera un 47%.

Ahora, el candidato está a la espera de unos resultados para saber cómo continuar en su lucha contra el cáncer.

“Esta semana, seguramente, o la entrante, me pasan la ruta que vamos a seguir: si es seguir con quimio o me hacen cirugía”, señaló en la entrevista.

Más noticias de Colombia