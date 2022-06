Video: «No queremos alianzas con políticos, queremos aliarnos con Antioquia», Rodolfo Hernández

El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández fue el gran ganador de las elecciones en la primera vuelta, pues se enfrentará a Gustavo Petro, a pesar de que las encuestas decían que Federico Gutiérrez sería el segundo.

Tras su contundente victoria, el Ingeniero envió un mensaje, por medio de Minuto30, a los antioqueños, con el fin de agradecer lo que se hizo en el departamento, tras conseguir más de 500.000 votos.

«Fue sorprendente lo que hicieron, comprometiéndonos nosotros a no traicionarlos. No les voy a fallar», indicó Hernández.

Como siempre, recibo con agradecimiento el apoyo que cualquiera quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano. #RodolfoPresidente — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 30, 2022

Rodolfo Hernández a muerte con los ciudadanos, no aceptará políticos

Sin embargo, su discurso no quedó ahí, pues le hizo una particular promesa a los antioqueños: «Para el próximo 19 de junio nosotros no queremos alianzas con políticos, nosotros queremos es aliarnos con Antioquia, con la gente de Medellín, con todos los municipios del departamento y con todos los colombianos. Esa es la alianza, seguimos independientes, no les vamos a fallar, no les vamos a fallar».

