Rodolfo Hernández cuestiona denuncia de Gustavo Petro sobre supuesto futuro golpe de Estado

El sábado 21 de mayo, durante un evento de campaña en Barranquilla, Gustavo Petro denunció que se estaría planeando un golpe de Estado, por lo que convocó a Sergio Fajardo y a Rodolfo Hernández para hablar al respecto.

Gustavo Petro indicó que “tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia”, supuesto plan en el que se incluiría la suspensión o destitución del registrador nacional Alexander Vega para aplazar las elecciones para manipular la jornada electoral.

Por lo anterior convocó a los candidatos presidenciales Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, y a Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción para hablar sobre el “golpe de Estado”.

Al respecto, Rodolfo Hernández respondió que “el fuego no se apaga con gasolina” y que “es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos”, posiblemente señalando que al hacer esta denuncia estaba causando más temor y ponía entredicho los resultados de los días siguientes.

Además, afirmó que no se prestaría para fortalecer lo que considera que serían rumores.

Por su parte, Sergio Fajardo no se ha referido ni a la denuncia ni a la reunión convocada.

