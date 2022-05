¡No le va a llenar el estómago a nadie! Rodolfo Hernández no le dará desayuno a sus invitados si llega a ser presidente

in

El candidato presidencial, Rodolfo Hernández, habló sobre sus propuestas si llega a ser el presidente de la República, además de hacer énfasis en como piensa reducir el gasto público del Estado.

En entrevista con W Radio, Hernández habló de los dineros que algunos políticos gastan diariamente. “Son unos descarados estos políticos. Para los que no saben, el presupuesto general de la nación es 1 billón diario, gastamos 180 más de lo que recaudamos (…). En el Estado no les importa cuánto gasten porque inventan crédito internacional. Hoy 175.000 millones no sabemos en dónde están”.

Además, Rodolfo Hernández se refirió a los gastos del presidente y de la Casa de Nariño, señalando que, según él, se gasta más de $4.000 millones al día.

“Por ejemplo, Presidencia de la República, ¿sabe cuánto gasta el presidente al día? 4.350 millones diarios por cuenta de todos los colombianos. Allá en la Casa de Nariño 200 millones mensuales en mercado», expresó Hernández.

Y añadió: “La Casa de Nariño no es para que vayan a almorzar, que vayan almorzados. El que vaya, siendo yo presidente, que vaya bien desayunado”, puntualizó.

