«Si quiere mermelada, vaya al supermercado» Rodolfo Hernández le dice a Fajardo que no le hará favores

Desde el inicio de su campaña política, el exalcalde de Bucaramanga y hoy candidato presidencial, Rodolfo Hernández, se ha mantenido firme en su propósito de asegurar que no tiene alianzas, así como que tampoco le hará favores a ningún político y hoy, a un poco más de dos semanas de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, el ingeniero continúa recalcando su postura.

Y es que tras la reciente reunión que sostuvo con el excandidato presidencial, Sergio Fajardo, quien le habría puesto una serie de condiciones al candidato para sumarse a su campaña política, Rodolfo Hernández decidió enviarle un claro mensaje a través de sus redes sociales.

«Yo no le debo nada a nadie (…) Si no he hecho acuerdos con aquellos de plata y poder, es porque mi gobierno será del pueblo colombiano y para el pueblo colombiano, no para estarle pagando favores a nadie», expresó el candidato.

Además, Rodolfo Hernández aseguró que si alguna persona lo quiere apoyar, puede hacerlo, pero sin esperar nada a cambio. «Si alguien me quiere apoyar, lo haga, pero que no vaya a estar esperando ningún ministerio ni nada. Si quieren mermelada, que la compren en el supermercado, que además con lo que voy a bajar de impuestos a los productos nacionales, seguro la encuentran bien barata», expresó.

Dejemos las cosas claras: yo no le debo nada a nadie. Yo gobernaré para los colombianos, no para estar pagándole favores a nadie 🇨🇴💪🏻. El que quiera mermelada que vaya a comprarla al supermercado 🍓🛒#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #elecciones2022 pic.twitter.com/N75xl6rezw — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 3, 2022

Para leer más noticias, haga clic Aquí