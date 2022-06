Rodolfo Hernández anunció que donará el dinero que recibirá por reposición de votos al pueblo más pobre

Este martes, el candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció que, de ser elegido presidente, su posesión no se realizará en Bogotá como suele hacerse con cada mandatario, sino que se posesionará en el pueblo más pobre de Colombia, en el que hayan votado por él.

En ese sentido, Hernández no solo realizó este importante anuncio, sino que además se comprometió a que el dinero que recibirá por cuenta de la reposición de votos, tras sobrepasar el umbral necesario para que el Estado le regrese el dinero invertido en la financiación de su campaña, lo donará a esa población vulnerable, con el propósito de suplir sus necesidades.

Según indicó Rodolfo Hernández, ese recurso lo utilizará para dotar a sus habitantes de acceso al agua potable y alcantarillado.

Y es que así lo hizo el ingeniero cuando fue elegido como alcalde de Bucaramanga, pues tomó posesión de su cargo en uno de los barrios más pobres de la ciudad, por lo que no cabe duda que, de ser elegido el próximo 19 de junio, cumplirá su promesa.

Cabe resaltar que, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, para la primera vuelta presidencial, la reposición de cada voto será de $3.126. Por su parte, en la segunda vuelta, que se lleva a cabo el 19 de junio, el pago será de $1.561 pesos por voto válido.

Esto significa que los candidatos no podrán recibir una suma superior a lo establecido por la entidad, que en este caso es de $27.453 millones para primera vuelta, y de $12.840 millones para la segunda.

La plata que me den de la reposición de votos, que por ley me corresponde, la destinaré al pueblo en el que me posesione, que será en el más pobre de Colombia 🇨🇴💛

(Foto del día que me posesioné como alcalde, en uno de los barrios más pobres de la ciudad)#RodolfoHernandez pic.twitter.com/ZA144QVtVx

— Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 7, 2022