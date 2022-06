Catalina Ortiz y Rodrigo Lara manifestaron su apoyo a la candidatura de Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, continúa sumando apoyos a su candidatura presidencial, esta vez, por parte de integrantes de la campaña de los excandidatos Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez.

Se trata de Catalina Ortiz, quien fue la jefe de debate de Sergio Fajardo, y la primera persona de esta coalición que decide unirse a la campaña del ingeniero. «He tomado una decisión frente a mi voto para la segunda vuelta presidencial y, definitivamente, creo que el @ingrodolfohdez tiene la capacidad de enfrentar la corrupción, unir al país y, también, generar y distribuir mejor la riqueza», expresó Ortiz.

Y agregó: “Logró en Bucaramanga que se bajaran los feminicidios, los embarazos adolescentes y todas las estadísticas que tienen que ver con violencia de género. Además, el 70 % de su gabinete eran mujeres”, sostuvo.

He tomado una decisión frente a mi voto para la segunda vuelta presidencial y, definitivamente, creo que el @ingrodolfohdez tiene la capacidad de enfrentar la corrupción, unir al país y, también, generar y distribuir mejor la riqueza. #Anuncio. @CastilloMarelen. pic.twitter.com/sbXJG1W9ZR — Catalina Ortiz Lalinde (@cataortizco) June 1, 2022

Así como Ortiz, otro de los políticos que manifestó su apoyo a la candidatura de Rodolfo Hernández fue Rodrigo Lara, quien fue la fórmula vicepresidencial del candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

Según indicó a través de un video publicado en sus redes sociales, “no he hablado con él, no necesito nada, no quiero nada, pero conscientemente he decidido apoyarlo. Yo quiero una Colombia sin corrupción, que sea austera, que gastemos menos, que sea más eficiente y le reconozca salarios adecuados y unas condiciones laborales adecuadas al sector salud. Por eso, mi decisión es votar el próximo 19 por el ingeniero Rodolfo Hernández”, expresó Lara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rodrigo Lara Sánchez (@rodrigolarasanchez)

Para leer más noticias, haga clic Aquí