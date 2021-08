Rodolfo Hernández quiere llegar a la Presidencia sin compromisos y con recursos propios

El precandidato presidencial Rodolfo Hernández rechaza apoyos económicos, dijo que hará su campaña con recursos propios.

Durante una entrevista para la revista Semana, en las últimas horas, el Ingeniero y exalcalde de Bucaramanga dio a entender que no quiere deberle favores a nadie y que por esto tomó la decisión de financiar su campaña con recursos propios, «voy a hacer todo el esfuerzo de financiar la campaña con recursos propios, no voy a tener aquí financiadores», le indicó Hernández al medio de comunicación.

Esta determinación lo convierte en uno de los primeros líderes que aspira a la Presidencia rechazando coaliciones y aportes de dineros. Manifestó, «es que yo se administrar y como no vamos a comprar votos, ni vamos a hacer manifestaciones prefabricadas, ni a dar tamales, lechonas, tejas, todo eso no(…)» y añadió, «vamos a enfrentar el despilfarro, Colombia necesita un buen administrador».

Aseguró durante la entrevista que ser totalmente independiente y no recibir dineros le permitirá no deberle favores a nadie, «eso me quita compromisos que no quiero asumir», dice que quiere llegar a ser un Jefe de Estado para favorecer a todos los colombianos.

Tambien reveló que tiene un presupuesto de 10 mil millones de pesos que incluyen los gastos durante los meses que quedan para la elección del Presidente de Colombia, dijo que es un dinero que él tiene y que ajustará su campaña a él, pero aseguró que los Colombianos lo pueden ayudar ¿Cómo? Les pidió e favor a los colombianos de replicar su mensaje, de permitirle llegar a todos «¿Qué más ayuda que esta?», precisó Hernández.

El precandidato indicó, «la campaña con 10 mil millones bien administrados, alcanza la plata, sin comprar votos, si me pongo a comprar votos, ninguna plata alcanza, se necesitan 200, 300 mil millones, meter narcotraficantes, meter contratistas ladrones, meter politiqueros ladrones para poder reunir toda esa cantidad de plata, pero yo no voy a hacer eso, simplemente los gastos estrictamente necesarios para poder trasmitirle a los colombianos nuestro mensaje: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad».

El precandidato, comparó su campaña a la que hizo para la elección de Alcalde para Bucaramanga, aseguró que hizo una campaña de la mano con la gente, con pocos recursos y que aún así pudo ganar.

Manifestó que si un empresario llega con las intenciones de apoyarlo, le propondría que inviertan el dinero en obras de interés social.

Aseguró que será estricto con su presupuesto que ya planeó, que ya tiene en sus manos y que hasta le quedará dinero, «antes nos van a sobrar unos pesitos», enfatizó.

Al justificar su postura, argumentó el por qué tomó esta decisión, les habló que ya tenía experiencia, basada en su cargo como Alcalde y manifestó, «todo el que da plata, quiere tener una preferencia con el gobernante, yo no quiero ese compromiso, y todos los colombianos, pobres, ricos y de clase media(…)que necesiten la agilidad del estado aquí me tienen y no tuvieron que haber puesto ni un peso».

Vea la entrevista a Rodolfo Hernández

"El que compra votos para llegar, llega a robar" – #IngRodolfo — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) August 25, 2021