Rodolfo Hernández solicita aclaración del fallo de tutela sobre el debate televisivo

Minuto30.com .- El candidato presidencial Rodolfo Hernández ha solicitado al Tribunal Superior de Bogotá la aclaración del fallo correspondiente a la tutela interpuesta por seis ciudadanos y en el que se le obliga a asistir a un debate televisivo con el candidato Gustavo Petro.

El primer punto del que presenta solicitud de aclaración se refiere a «quienes están obligados a ver el debate», pues pregunta el candidato Hernández, si quienes no interpusieron la tutela, es decir millones de colombianos, están obligados a ver el debate, o solo los seis accionantes de la tutela.

El segundo punto a resolver es el relacionado con la «autonomía de la voluntad», pues en el fallo se establece que ambos candidatos deberán programar de manera conjunta la realización del debate; sin embargo, anota el candidato Rodolfo Hernández ¿si alguno de los candidatos no acepta las reglas propuestas por el otro, estaría incurriendo en desacato?. Y Agrega que «forzar a que los candidatos se pongan de acuerdo en temas políticos es lo más aprecido a una dictadura».

También recuerda Hernández que el candidato Gustavo Petro hizo uso del derecho de no asistir a debates, y cita el trino emitido por la cuenta verificada del candidato por el Pacto Histórico el pasado 21 de marzo de 2022 donde se lee «suspendo mi presencia en debates eletorales hasta que se me garantice la transparencia del voto». Y pregunta entonces si Rodolfo podría también utilizar dicha argementación para no asistir y ¿en ese caso si sería un desacato?

La tercera aclaración solicitada por el candidato del Movimiento Político Liga de Gobierno Anticorrupción, está relacionada con la propaganda electoral programas de entrevista y opinión, la cual está prohibida durante el día de elecciones, situación que aplicaría desde el pasado lunes 13 de enero pues las elecciones en el exterior ya iniciaron. Además se puntualiza que el CNE determinó a manera potestativa de cada candidato que pasa a segunda vuelta «el jueves 16 de junio de 2022 podrán realizar una intervención de hasta 10 minutos cada uno, con el fin de presentar a los ciudadanos sus palabras de cierre de campaña», sin ser en ningún momento una obligación para ninguno de los dos candidatos.

Para finalizar, Rodolfo Hernández deja en claro que está dispuesto a acatar el fallo, una vez le sean resueltas las dudas que le asisten.

