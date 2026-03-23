Un grave accidente protagonizó un bus escalera en zona rural de Buriticá: Un muerto y un herido deja el incidente

Resumen: El Cuerpo de Bomberos de Buriticá se desplazó de inmediato al sitio de la emergencia para iniciar las labores de rescate.

¡Rodó por un abismo! Grave accidente de bus escalera en zona rural de Buriticá deja al menos un muerto

La mañana de este lunes festivo se tiñó de luto en el Occidente antioqueño. Un grave accidente de tránsito cobró la vida de un reconocido conductor y dejó a otra persona herida de gravedad, luego de que un bus tipo escalera rodara por un abismo de aproximadamente 30 metros en zona rural del municipio de Buriticá.

El accidente: Caída al vacío en el sector El Puente

El siniestro ocurrió cuando el vehículo, que había partido desde el parque principal de Buriticá con destino al corregimiento de Guarco, en límites con Giraldo y Cañasgordas, transitaba por el sector conocido como El Puente.

Según las primeras versiones, el conductor perdió el control del automotor justo al cruzar una estructura sobre una quebrada. El pesado vehículo se volcó y cayó al fondo del afluente, quedando parcialmente destruido tras el fuerte impacto contra las rocas y el agua.

Saldo de la emergencia: Drama familiar

Habitantes del sector, una vez se dieron cuenta del accidente y al llegar al fondo del abismo, confirmaron el fallecimiento del conductor del bus, quien perdió la vida de manera instantánea debido a la magnitud de los golpes.

El Cuerpo de Bomberos de Buriticá se desplazó de inmediato al sitio de la emergencia para iniciar las labores de rescate.

En una labor heroica, lograron rescatar con vida al ayudante del vehículo, quien, según habitantes de la zona, es sobrino del conductor fallecido. El joven fue estabilizado en el sitio y trasladado de urgencia al hospital local, donde su estado de salud es reservado y calificado como delicado.

Una ruta de difícil acceso

El corregimiento de Guarco es una de las zonas más alejadas de Buriticá, caracterizada por vías serpenteantes y abismos profundos. Las autoridades de tránsito de Antioquia han iniciado una investigación para determinar si el accidente obedeció a una falla mecánica del bus escalera o si las condiciones de la vía tras las lluvias recientes influyeron en que el conductor perdiera el control.