FOTOS. RodillaChallenge, tendencia en redes sociales luego de que el presidente Petro mostrara el raspón tras caída en Cartagena

El presidente Gustavo Petro mostró en la mañana de este miércoles (18 de octubre) el motivo por el cual tuvo que cancelar la agenda del martes 17 de octubre. RodillaChallenge, es la tendencia en redes sociales luego de que el presidente mostrara el raspón tras caída en Cartagena.

Por medio de su cuenta de X, conocida como Twitter, Petro mostró la raspadura en su rodilla y dice que la caída en Cartagena lo obligó a cancelar su agenda.

La caída del presidente se habría dado el lunes festivo, lo cual le ocasionó algunas molestias físicas y por eso no había podido ir al evento del Ministerio de las TIC en Chocó.

En la imagen se observa la raspadura que sufrió en su rodilla, lo que generó que quedara “muy adolorido”.

Los creativos de las redes sociales no dejaron pasar la imagen que publicó el mismo presidente en redes sociales. Crearon el challenge, palabra en inglés que significa «desafíos», de mostrar su rodilla afectada. Algo muy parecido a lo que posteo el Presidente Gustavo Petro en la red social X para disculparse por no asistir al evento del Ministerio de las TIC.

