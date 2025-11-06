Resumen: Un hombre fue capturado en Fredonia tras robar la casa de una profesora fallecida. El hurto agravado incluyó joyas y dólares avaluados en $300 millones.

Robó la casa de una mujer recién fallecida en Fredonia y la Policía lo descubrió

Un caso de hurto agravado tiene consternados a los habitantes del municipio de Fredonia, Antioquia. La Policía confirmó la captura de un hombre que aprovechó la muerte de una profesora pensionada para ingresar a su vivienda y robar joyas y dinero.

Según las autoridades, el detenido conocía perfectamente la rutina de la víctima y había ganado su confianza. Fue así como logró acceder a las llaves de su casa, a pesar de que la mujer estaba hospitalizada en grave estado de salud.

El sujeto ingresó a la vivienda y se llevó joyas, dólares y otros objetos avaluados en más de $300 millones de pesos.

Le puede interesar: Medellín tendrá el estadio que se merece, así será el nuevo Atanasio Girardot

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, explicó que el hurto agravado se descubrió poco después, cuando los hijos de la mujer, en medio del duelo, encontraron la vivienda saqueada y acudieron ante la Fiscalía para denunciar.

Gracias a la reacción rápida de los uniformados, casi todo el botín fue recuperado. Solo un anillo no pudo ser devuelto, pues el capturado ya lo había vendido. Tras su arresto, el hombre aceptó los cargos y ahora enfrenta medida de detención domiciliaria por hurto calificado y agravado.

Más noticias de Antioquia