Robinson Arley Castañeda desapareció en Medellín

Robinson Arley Castañeda Giraldo tenía 28 años al momento de su desaparición, ocurrida el 8 de octubre de 2025 en el centro de Medellín.

Entre sus señales particulares se destacan varios tatuajes: un diseño tribal en el brazo y antebrazo izquierdo, letras tatuadas en los dedos de la mano derecha, otros tatuajes en la misma mano y tatuajes ubicados en ambos lados del cuello. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.

En cuanto a sus características morfológicas, Robinson tiene contextura delgada y piel trigueña. Su cabello es ondulado, de color castaño oscuro, y su rostro es alargado. Presenta nariz recta, boca grande con labios medianos y ojos pequeños de color café.

