Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Robinson Arley Castañeda desapareció en Medellín

    Desapareció el 8 de octubre de 2025 en el centro de Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Robinson Arley Castañeda desapareció en Medellín

    Resumen: Robinson Arley Castañeda Giraldo tenía 28 años al momento de su desaparición, ocurrida el 8 de octubre de 2025 en el centro de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Robinson Arley Castañeda Giraldo tenía 28 años al momento de su desaparición, ocurrida el 8 de octubre de 2025 en el centro de Medellín.

    Entre sus señales particulares se destacan varios tatuajes: un diseño tribal en el brazo y antebrazo izquierdo, letras tatuadas en los dedos de la mano derecha, otros tatuajes en la misma mano y tatuajes ubicados en ambos lados del cuello. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.

    En cuanto a sus características morfológicas, Robinson tiene contextura delgada y piel trigueña. Su cabello es ondulado, de color castaño oscuro, y su rostro es alargado. Presenta nariz recta, boca grande con labios medianos y ojos pequeños de color café.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez le rinde cuentas a la ciudad en su segundo año como alcalde

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.