Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Al momento de su desaparición, vestía un jean color azul, una camisilla de color negro que lleva un logotipo en la parte frontal con la inscripción "NETS", y una gorra de color negro.

Robinson Andrés de 40 años se extravió por la 65: si sabe algo de él avise a las autoridades

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Robinson Andrés Sánchez Buriticá, de 40 años de edad al momento de su desaparición. Robinson fue visto por última vez el pasado 12 de diciembre de 2025 en el Centro de Medellín, sector La 65.

Robinson Andrés Sánchez Buriticá es de contextura mediana y piel blanca. Su rostro es redondo, con cabello ondulado y de color castaño claro, nariz recta, boca y labios medianos, y lleva barba corta. Como seña particular destacable, presenta manos callosas.

Al momento de su desaparición, vestía un jean color azul, una camisilla de color negro que lleva un logotipo en la parte frontal con la inscripción “NETS”, y una gorra de color negro.

Cualquier información que pueda conducir a su paradero es vital. Por favor, comuníquese de inmediato con las autoridades competentes:

Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía: Tel. 590 31 08, Ext. 41665, 41709, 41825, 41794.

Celular de Contacto: 318 532 17 45.