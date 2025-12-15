Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Robinson Andrés de 40 años se extravió por la 65: si sabe algo de él avise a las autoridades

    Tiene las manos callosas, como seña particular

    Publicado por: SoloDuque

    Robinson Andrés de 40 años se extravió por la 65: si sabe algo de él avise a las autoridades

    Resumen: Al momento de su desaparición, vestía un jean color azul, una camisilla de color negro que lleva un logotipo en la parte frontal con la inscripción "NETS", y una gorra de color negro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Robinson Andrés Sánchez Buriticá, de 40 años de edad al momento de su desaparición. Robinson fue visto por última vez el pasado 12 de diciembre de 2025 en el Centro de Medellín, sector La 65.

    Robinson Andrés Sánchez Buriticá es de contextura mediana y piel blanca. Su rostro es redondo, con cabello ondulado y de color castaño claro, nariz recta, boca y labios medianos, y lleva barba corta. Como seña particular destacable, presenta manos callosas.

    Al momento de su desaparición, vestía un jean color azul, una camisilla de color negro que lleva un logotipo en la parte frontal con la inscripción “NETS”, y una gorra de color negro.

    Cualquier información que pueda conducir a su paradero es vital. Por favor, comuníquese de inmediato con las autoridades competentes:

    Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía: Tel. 590 31 08, Ext. 41665, 41709, 41825, 41794.

    Celular de Contacto: 318 532 17 45.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.