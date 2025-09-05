DESAPARECIDO ROBERT GREGORIO ALVAREZ
Robert Gregorio Álvarez desapareció en el municipio de Donmatías

Resumen: Robert Gregorio Álvarez Ucros, de 42 años, fue reportado como desaparecido el 26 de agosto de 2025 en el municipio de Donmatías, Antioquia.

Robert Gregorio Álvarez Ucros, de 42 años, fue reportado como desaparecido el 26 de agosto de 2025 en el municipio de Donmatías, Antioquia.

Robert tiene una contextura delgada y rostro ovalado, con piel de tono negro. Su cabello es corto, crespo y de color negro, sin señales de calvicie. Tiene ojos medianos de color café, nariz recta y labios medianos. Además, porta una barba tipo chivera, de estilo despoblado y corta, sin bigote.

Como señal particular, destaca un tatuaje en la cara dorsal de su mano izquierda: una araña de aproximadamente 5 centímetros.

