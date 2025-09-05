Robert Gregorio Álvarez desapareció en el municipio de Donmatías

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Robert Gregorio Álvarez Ucros, de 42 años, fue reportado como desaparecido el 26 de agosto de 2025 en el municipio de Donmatías, Antioquia .

Robert tiene una contextura delgada y rostro ovalado, con piel de tono negro. Su cabello es corto, crespo y de color negro, sin señales de calvicie. Tiene ojos medianos de color café, nariz recta y labios medianos. Además, porta una barba tipo chivera, de estilo despoblado y corta, sin bigote.

Como señal particular, destaca un tatuaje en la cara dorsal de su mano izquierda: una araña de aproximadamente 5 centímetros.

