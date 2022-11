Robbie Williams defendió su participación en el Mundial de Qatar

A pesar de que Dua Lipa, Rod Stewart y Shakira rechazaron participar en el Mundial de Qatar 2022, el cantante Robbie Williams, defendió su participación y dijo que sería «hipócrita» rechazarlo.

En una entrevista con el periódico italiano Il Venerdi de Repubblica, el cantante de 48 dijo:

‘Por supuesto, no apruebo ningún abuso de los derechos humanos en ninguna parte. Dicho esto, si no estamos tolerando los abusos de los derechos humanos en ningún lado, entonces sería la gira más corta que el mundo haya conocido. Ni siquiera podría actuar en mi propia cocina. Cualquiera que deje mensajes diciendo -no a Qatar- lo está haciendo con tecnología china. Sería hipócrita de mi parte no ir [a Qatar] debido a los lugares a los que sí voy. Creo que la hipocresía es que si tomamos ese caso en este lugar, debemos aplicarlo unilateralmente al mundo. Entonces, si lo aplicamos unilateralmente al mundo, nadie puede ir a ninguna parte’, comentó el cantante.

El intérprete de “Rock DJ”, actuará en el Doha Golf Club de Qatar el próximo 8 de diciembre.

