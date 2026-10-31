Robbie Williams dedicó una sentida carta a Colombia: «algo cambió esa noche»

El cantante británico Robbie Williams publicó este jueves 30 de octubre una extensa y emotiva carta en su cuenta verificada de Instagram, tras cerrar la parte latinoamericana de su gira Britpop World Tour. El primer apartado del mensaje, y uno de los más extensos, está dedicado a Colombia, país que visitó por primera vez el pasado 20 de septiembre con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

«Cada vez que me siento a escribir mis pensamientos sobre la aventura latinoamericana que acabo de vivir, me quedo corto. No sé cómo resumirla sin usar frases cliché y adjetivos gastados. Y siento que ustedes merecen más que eso. Pero lo voy a intentar», comenzó el artista su mensaje, antes de dirigirse directamente a Colombia.

«No sabía que siquiera me conocían. Y descubrir que era conocido, visto, sentido y comprendido de una manera tan ferozmente amorosa fue transformador. Transformador para mí como ser humano», escribió el británico de 52 años sobre su experiencia con el público colombiano.

En el texto, Williams asegura que «algo cambió» la noche en que cantó en el país: «Sentí que me abrazaban. Y entonces encontré ese ‘estado de flujo’ del que la gente habla estos días. Me dio una confianza que probablemente nunca había sentido de verdad. Algo sólido. Algo real esta vez. Algo inquebrantable».

La publicación, acompañada de la leyenda «BRITPOP WORLD TOUR // PUERTO VALLARTA, MEXICO // 27th OCTOBER 2026» y con crédito del fotógrafo @charlielightening, recorre en seis imágenes los cinco países de la gira latinoamericana del británico: Colombia, Chile, Perú, Argentina y México.

Chile, Perú, Argentina y México, también en la carta

A Chile, donde cantó por primera vez en 2006, también le dedicó palabras de cariño: «A diferencia de Perú y Colombia, ya habíamos bailado juntos antes. Pero no lo suficiente», escribió el ex Take That, que cerró ese apartado con una frase que resume su paso por ese país: «Chile se siente como una sonrisa gigante».

A Perú le prometió regresar. «Voy a volver. La historia no ha terminado», les escribió a sus fanáticos, después de contar que cientos de personas se reunieron afuera de su hotel y de admitir que ese cariño lo hizo sentir «alguien que significa algo». Tras el cierre del recinto donde estaba programado su show en Lima, la gira lo llevará de nuevo a la capital peruana en diciembre.

De Argentina recordó la larga espera de su público: «20 años pidiéndolo. 20 años de espera», escribió sobre las tres noches que cantó en Buenos Aires. «Sentí que no venían solamente a un concierto. Estaban representando a su país. Era como si me dijeran: ‘Así somos nosotros’. Fue abrumador de la manera más mágica… Superaron incluso su reputación de público incomparable», añadió, tras asegurar que no podía elegir la mejor de las tres noches.

El cierre de la carta fue para México, el «México Mágico», donde la gira tuvo varias fechas, incluida la de Puerto Vallarta del pasado 27 de octubre, y un festival en el que el público lo acompañó bajo la lluvia durante todo el día. El cantante confesó que al llegar a ese país lo invadió su pesimismo natural, pero que una vez más logró decirle a su ansiedad que lo dejara en paz. «Ustedes me llevaron durante dos horas de una fiesta de amor mutuo y fue un honor increíble», escribió, antes de despedirse con una promesa: «No quiero volver. NECESITO volver. Perdón por demorar tanto. HAGÁMOSLO DE NUEVO. HAGÁMOSLO DE NUEVO. HAGÁMOSLO DE NUEVO. POR FAVOR. Los amo, Rob».

En pocas horas, la publicación acumulaba decenas de miles de reacciones y miles de comentarios de fanáticos de toda Latinoamérica. Los colombianos fueron de los más activos y le repiten la invitación a regresar: «Volvé a Colombia!! Acá te amamos», se lee entre los mensajes más repetidos.

La gira Britpop, con la que Robbie Williams ha recorrido Europa y América Latina, continuará en noviembre y diciembre por Australia y Nueva Zelanda.

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Foto: Redes Sociales.