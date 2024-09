Redacción Deportes, 7 dic (EFE).- Robbie Gould, pateador leyenda de los Chicago Bears de la NFL, anunció este jueves su retiro del fútbol americano a los 41 años de edad.

"Todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Es simple, las grandes cosas de la vida no pueden durar para siempre. Todo es temporal. Tener una experiencia como la que tuve en la NFL fue asombrosa; me deja una gratitud inconmensurable para todos", fue el mensaje de despedida del jugador a través de sus redes sociales.

Gould es el máximo anotador de puntos en goles de campo, con 1.207, en la historia de los Chicago Bears; posee también el récord de efectividad de 85.4 por ciento en sus patadas de tres puntos. El equipo lo tiene dentro de la lista de los 100 mejores jugadores que han defendido sus colores.

"Mi historia de la NFL es difícil de creer y está llena de una gran cantidad de momentos en los que me pellizco para reconocer que fue verdad. Desde el fondo de mi corazón estaré eternamente agradecido por el apoyo que me brindaron todos los que me rodearon", agregó el nacido en Jersey Shore, Pennsylvania.

Gould arribó a la NFL en el 2005 contratado para el equipo de prácticas de New England Patriots, pero no se quedó. Unos meses después se probó con Baltimore Ravens, a los que tampoco convenció, lo que le hizo pensar que no tenía futuro en la liga.

"Después de ser liberado por ambos equipos parecía que mi sueño en la NFL había terminado antes de comenzar; me resigné a pensar que mis botas de trabajador de la construcción me esperaban en casa para tener un trabajo de ocho horas diarias; una vuelta a la realidad", recordó el pateador.

Unos días después fue llamado para probarse con los Chicago Bears, franquicia para la que jugó 11 temporadas y con la que se convirtió en una leyenda gracias a su efectividad.

El exestrella de los Penn State Nittany Lions del fútbol colegial también tiene el récord del gol de campo más largo en la historia de los Bears. Fue una patada de 58 yardas que dio la victoria al equipo 24-21 sobre los Bengals en la semana inaugural de la temporada 2013.

Luego de triunfar en Chicago, Gould jugó en los New York Giants en 2016. A partir del 2017 actuó para los San Francisco 49ers, equipo con el que perdió el Super Bowl LIV ante los Kansas City Chiefs. Su última temporada con los gambusinos fue la de 2022.

En 18 temporadas en la NFL Robbie Gould tuvo un 86.5 por ciento de efectividad en sus intentos de goles de campo.

Por: EFE