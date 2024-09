Resumen: Un insólito caso de robo ocurrió en una unidad residencial de Sabaneta, donde un hombre reportó que su motocicleta fue robada de su celda de parqueadero. Al no recibir respuesta de la administración del edificio ni de la empresa de seguridad, el afectado compartió su experiencia con Minuto30, mostrando comunicados que confirmaron el hurto de su KTM 390 y otros vehículos. La administración lamentó el incidente pero se negó a asumir responsabilidad, argumentando que no tenían poder para cuidar la moto. La empresa de seguridad también desestimó su culpa, afirmando que los vigilantes cumplían con sus funciones. El robo, que sucedió el 5 de agosto, dejó al propietario sin claridad sobre el futuro de su motocicleta, a pesar de que se pagaba un servicio de seguridad.

Le robaron la moto en el parqueadero de la unidad donde vive en Sabaneta y no le responden por ella

Un insólito caso se presentó en una unidad residencial de Sabaneta, luego de que a un hombre se le robaran la motocicleta que tenía estacionada en su celda de parqueadero, y ni la administración del edificio ni la empresa de seguridad presuntamente le responderían al dueño del vehículo.

Minuto30 conversó con el hombre perjudicado por el robo, quien le suministró a este medio los comunicados de la urbanización y de la empresa de seguridad. Él le contó a este medio que fue a bajar por la moto a la celda del parqueadero, que es privada y es de su propiedad, y no la encontró. Al hablar con los vigilantes, se dio cuenta que al parecer había sido hurtada y que habrían intentado llevarse otras, pues según su versión, habían al menos dos motocicletas más en el piso, y se habrían robado dos cascos.

Tanto la administración de la Unidad Cerrada Monteflor, por medio de sus abogados, como la empresa de seguridad VSJ, confirmaron que efectivamente se presentó el hurto y que en efecto, a Edy le robaron su motocicleta.

En el comunicado de la unidad, indicaron lo siguiente: «Después de reunión sostenida con los residentes y propietarios afectados, y de realizar la respectiva investigación, lamentamos informar que fuimos víctimas de un hurto en la copropiedad. Los delincuentes sustrajeron los siguientes bienes:

1. Motocicletas: KTM 390 y DT 175

2. Tres cascos

3. Se causaron daños en dos motocicletas: KTM 790 y MT09».

También agregaron que «la administración continúa comprometida con la seguridad de la copropiedad y se continuará implementando acciones y medidas para seguir mitigando los riesgos con las exposiciones con las que cuenta la copropiedad actualmente para prevenir futuros incidentes similares».

Sin embargo, ese comunicado es insuficiente para el afectado, quien además informó que se comunicó con la administración, y ellos presuntamente se habrían negado a responder por el hurto, porque, según palabras de Edy a Minuto30, «nunca se les entregó un poder a ellos para que cuidaran la motocicleta».

Por su parte, la empresa de seguridad VJS realizó el peritaje de todo lo sucedido, y Minuto30 también tuvo acceso al mismo. En las conclusiones, la empresa aseguró no tener responsabilidad pues los vigilantes estaban cumpliendo a cabalidad con sus funciones.

«Con base en, las anteriores consideraciones y hallazgos obtenidos durante la presente verificación e indagación de los hechos, no se encuentran méritos para asumir algún tipo de responsabilidad por parte de la empresa VJS Ltda, ni a la Administración, por lo acontecido con el presunto hurto de las motocicletas; toda vez que, el personal de guardas estuvo dentro de sus funciones cumpliendo a cabalidad lo establecido y en ningún momento, se evidencia o se puede demostrar negligencia alguna que permitiera asumir algún tipo de responsabilidad, máxime cuando la misma superintendencia de vigilancia y seguridad privada, en su artículo segundo del decreto 356 indica que; las compañías de seguridad son de medio y no de resultado, situación por la cual, no sería procedente responder jurídicamente por las reposiciones de los bienes».

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de agosto, y hasta ahora, aún no sabe qué va a pasar con su motocicleta. A este medio le expresó su inconformidad, pues dentro del pago mensual de la administración del edificio está el rubro de seguridad, pero asegura sentirse vulnerado, pues los delincuentes habrían entrado por una malla, habrían estado en el parqueadero varios minutos escogiendo la motocicleta, y además salieron por la portería principal, luego de que presuntamente el vigilante de turno le abriera la puerta.

Así fue la secuencia del robo. La empresa de seguridad confirma que los presuntos delincuentes estuvieron más de 20 minutos dentro del parqueadero:

Este fue el comunicado expedido por la firma de abogados que representa a la Unidad Monteflor.