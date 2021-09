Delincuentes robaron las identidades de varios fallecidos y sobrevivientes del desplome del edificio en Florida

Tras la tragedia vivida por el desplome del edificio de Champlain Towers South en Surfside, Florida, delincuentes aprovecharon el desconcierto y tristeza de los sobrevivientes y familiares de las victimas mortales para hacer de las suyas.

Uno de los casos fue el revelado en Colombia por Noticias Caracol, de una mujer que descubrieron en Miami comprando una bolso de 2.500 dólares en un centro comercial.

Otro de los sujetos que fue descubierto, según el medio, le encontraron cheques en blancos, certificados de nacimiento, una máquina para imprimir nombres en tarjetas de crédito, entre otros elementos.

Un hombre reveló tambien que la cuenta bancaria a nombre de su madre y quien falleció en el siniestro, fue victima de fraude, contó que pidieron varias tarjetas debito y crédito a nombre de su madre y dijo, «deben tener años de cárcel, porque no deben robarle a los muertos».

En total fueron cuatro los capturados que de acuerdo con el informe periodístico se gastaron un promedio de 45.000 dólares y ahora deberán responder por los delitos de robo de identidad, fraude y falsificación de documento. Por estos delitos, podrían enfrentarse a una pena de 30 años de cárcel.

Outlets reported the man is accused of assuming the identity of someone killed in the June 24 collapse of the Champlain Towers South to buy a $130 pair of Air Jordan sneakers. https://t.co/zYL562qmYp #Daybreak8

— WISH-TV (@WISH_TV) September 10, 2021