‘No dan ganas ni de salir, ni de tener nada’: Robaron a periodista colombiana de ESPN

En ningún lugar del mundo se salvan de la inseguridad. En esta ocasión, la víctima fue la periodista colombiana, quien, por medio de sus redes sociales, contó que fue asaltada en el barrio Palermo, en Buenos Aires.

A través de un trino, Juliana Salazar Meza expresó que los delincuentes la atracaron en la puerta de su edificio, con el atenuante de que en esta ocasión no le hicieron daño, como hace un tiempo en Bogotá.

“Hoy fui víctima de robo en la puerta de mi edificio en el barrio Palermo, acá en Argentina. Estoy bien físicamente, no me hicieron daño como hace 2 años”, expresó la reportera.

De igual forma la periodista de ESPN manifestó que se siente “emocionalmente cansada“, pues ha sido víctima de robo varias veces.

“Emocionalmente, me siento cansada de la inseguridad. No dan ganas ni de salir ni de tener nada, nada”, contó.

Hoy fui víctima de robo en la puerta de mi edificio en el barrio Palermo acá en Argentina.

Estoy bien físicamente, no me hicieron daño como hace 2 años pero emocionalmente me siento cansada de la inseguridad.

No dan ganas ni de salir ni de tener nada, nada

— Juliana Salazar Meza (@julisalazarmeza) May 29, 2023