Robaron un bus escolar en Nueva York, chocó contra unos 15 carros

Un impactante video muestra cómo un autobús escolar fue robado, los hechos han ocurrido en una calle de Brooklyn, en Nueva York.

Un vídeo muestra cómo fue la persecución por un grupo de policías mientras el hombre chocaba contra los vehículos estacionados en su huida. Un hombre fue capturado.

Las autoridades encontraron dónde estaba el bus gracias al GPS que tiene instalado. Por lo que comenzaron la persecución, con ayuda a la unidad aérea, ya que el hombre huyó.

Los agentes arrestaron al ladrón antes de que pudiera acceder a una avenida más transitada de la ciudad. Sin embargo, antes de la detención chocó contra unos 15 o 20 vehículos.

Just another day in Brooklyn. Man steals school bus and hits several vehicles pic.twitter.com/CKBJwdUWoB

This just happened in East New York, Brooklyn. Several officers injured. Perpetrator in custody. WARNING: EXPLICIT LANGUAGE. More tonight on @ABC7NY CREDIT @peeferd pic.twitter.com/joGmb3V9Gk

