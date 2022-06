¡El festival Road To Ultra llega a Medellín!

in

El festival de música electrónica más grande del mundo llegará a Medellín. Road To Ultra Festival, que recorre todo el planeta, aterrizará en Colombia el 7 de octubre, y promete traer los mejores Dj’s del movimiento.

Gracias al reinicio de los festivales en todo el mundo debido a la pandemia por el Covid-19, Road To Ultra vuelve a sudamérica con un line up que los amantes de este género disfrutarán.

Este festival traerá la tecnología más avanzada en sonido, luces, y un escenario que ya es famoso en todo el mundo gracias a un espectáculo nunca antes visto en un festival de música electrónica.

Llega el festival Road To Ultra a Medellín.

Esta experiencia será en el centro de eventos Torres del Tapial en Llanogrande, el próximo 7 de octubre.

Los artistas aún no se han confirmado pero la firma promete que muy pronto se conocerá el line up completo de Road To Ultra que se vivirá

en Medellín.