Ritvales no solo puso a vibrar a Medellín al ritmo de la electrónica: es un evento que deja millones a la ciudad

Resumen: La edición RITVALES 2025 fue un éxito con 50.000 asistentes y Sold Out los dos días, generando una derrama económica de más de $52.000 millones de pesos para Medellín. Las cifras récord confirman al festival como un motor cultural y económico para la región.

La edición 2025 de RITVALES no solo se consolidó como el evento electrónico más importante del país, sino que se convirtió en un hito económico para Medellín. La promotora Breakfast Live anunció cifras récord que reafirman el impacto del festival como un motor de desarrollo cultural y turístico para la región.

El evento, que logró Sold Out los dos días, registró una asistencia aproximada de 50 mil personas. Este masivo encuentro generó alrededor de 2.400 empleos directos e indirectos y, de manera crucial, aportó una derrama económica estimada en más de 52.000 millones de pesos para la ciudad.

Motor de la Economía Naranja y Símbolo de Ciudad

RITVALES ha demostrado trascender lo musical para convertirse en un símbolo de desarrollo. Su impacto económico se sintió directamente en sectores clave como el hotelero, gastronómico, de transporte y servicios, beneficiando a cientos de proveedores locales.

Desde la promotora Breakfast Live, se destacó que el festival es un espacio de diversidad, inclusión y desarrollo, que atrajo a públicos de distintas culturas, nacionalidades e identidades. «RITVALES 2025 fue una experiencia que nos conectó con lo que somos y con lo que soñamos ser», afirmaron desde la producción.

La edición 2025 contó con la participación de más de 60 actos musicales internacionales y locales, más de 10 marcas patrocinadoras y el apoyo de 10 entidades públicas y privadas, en un esfuerzo colectivo que refuerza el posicionamiento de Medellín como un destino cultural vibrante y un referente de la economía naranja en Latinoamérica.

La revelación de estas cifras millonarias sirve, además, como un preámbulo para un próximo anuncio relacionado con la edición RITVALES 2026.

