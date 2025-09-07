Ritual para el Eclipse Total de Luna: siéntete ligero y protegido

Resumen: Según el astrólogo Jabifus, el eclipse lunar de septiembre puede traer cambios drásticos, tanto físicos como inesperados, pero siempre será una oportunidad de evolución en la vida.

El astrólogo Javier Fuster, conocido como Jabifus, ha compartido un ritual sencillo para protegerse de las energías del eclipse lunar de este fin de semana y atraer un extra de buena suerte. Aunque el fenómeno no será visible en Colombia, su influencia se sentirá.

Según Jabifus, el eclipse trae un «tránsito poderoso y muy emocional» que afectará a todos los signos del zodiaco. Por ello, recomienda hacer este ritual para protegerse de su energía.

Aquí tienes los materiales que necesitas para el ritual: Ajo sin pelar, Papel de aluminio o una bolsita de joyas de color negro y una matera con tierra.

Este ritual, según el astrólogo, te ayudará a tener una buena suerte extra y te mantendrá protegido durante este evento astronómico.

Ritual de protección para el Eclipse

El astrólogo Jabifus ha compartido en sus redes sociales lo que él llama un «clásico de protección y buena suerte», un ritual para aprovechar la influencia del eclipse lunar que se sentirá este domingo.

Paso a paso

Coloca el ajo dentro de la bolsita o envuélvelo en papel de aluminio.

Llévalo contigo durante 24 horas.

Pasado ese tiempo, entiérralo en una matera mientras visualizas tu deseo (estabilidad, abundancia, protección).

Otros consejos

El astrólogo ha compartido más estrategias para protegernos energéticamente durante el eclipse lunar de este fin de semana. Según sus recomendaciones, el evento representa un poderoso «choque entre razón y corazón», que afectará a todos los signos, por lo que es vital tomar precauciones.

Estas son algunas de las claves para mantener una energía positiva durante el eclipse:

* Usar ropa blanca: Según Jabifus, este color «nos ayuda a limpiar y repeler las malas vibras».

* Llevar un cuarzo blanco: El astrólogo asegura que este cuarzo «potencia la calma, la claridad y refuerza la protección espiritual». Recomienda llevarlo contigo para sentirte «más ligero y protegido».

Jabifus señaló a Piscis y Virgo como los signos más afectados por este «tránsito poderoso y emocional». Sin embargo, también advirtió a Cáncer, Escorpio, Géminis, Tauro y Sagitario de la necesidad de «andarse con cuidado».

Su recomendación final es mantener una actitud de aprendizaje y reflexión, observando «qué se está moviendo en nuestro interior».

¿Qué trae el Eclipse total de luna del 7 de septiembre?

Jabifus advierte que el eclipse lunar puede marcar «cambios drásticos, sobre todo físicos». Según sus predicciones, este evento puede ser una oportunidad para adoptar nuevas rutinas, como inscribirse en un gimnasio o dejar malos hábitos.

El experto también nos avisa de que el eclipse puede traer «cosas inesperadas, tanto para bien como para mal», pero asegura que «los eclipses siempre son un punto de evolución, un giro en la espiral de nuestra vida», y que «en absoluto» considera que sea una influencia negativa.

