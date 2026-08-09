Resumen: Si apenas va en camino, ármese de paciencia y civismo. Las autoridades recomiendan hidratarse muy bien, usar abundante protector solar, ropa y calzado cómodo

Ríos de gente se agolpan a esta hora para disfrutar del Desfile de Silleteros

Minuto30.com .- Llegó el día más esperado del año para los antioqueños y turistas. La capital de la montaña se viste de gala para despedir la Feria de las Flores con su evento cumbre: el tradicional Desfile de Silleteros. Sin embargo, si usted tiene planeado asistir y aún está en su casa, la recomendación de las autoridades y de los asistentes es contundente: arranque ya.

El nivel de convocatoria de este emblemático desfile es monumental, y el gentío que está llegando a las calles para disfrutar del patrimonio cultural inmaterial de la nación ha superado las expectativas de los más madrugadores.

Una marea humana desde tempranas horas

Aunque el evento central tiene como hora de inicio oficial las 2:00 de la tarde, los medellinenses saben que «al que madruga, Dios le ayuda» a encontrar buen puesto. Los reportes ciudadanos indican que desde las 9:00 de la mañana miles de personas empezaron a agolparse en los alrededores de las vallas de seguridad.

El recorrido, que este año comprende un trayecto cercano a los 2.1 kilómetros, ya luce abarrotado de familias, grupos de amigos, turistas extranjeros y silleteros de corazón que portan ponchos, sombreros aguadeños y carriel.

Prográmese: Horarios clave de la jornada

Para que no se pierda ningún detalle y calcule sus tiempos de desplazamiento (recordando que la Línea A del Metro ya superó sus fallas matutinas y opera con normalidad), tenga en cuenta el siguiente cronograma:

12:00 p.m. (Mediodía) – Actividades previas: La fiesta arranca oficialmente. Las vías se llenarán de color y música con el desfile de comparsas, muestras folclóricas, bailes tradicionales y la esperada ceremonia de premiación, donde se conocerán los ganadores absolutos en las categorías de silletas Tradicionales, Monumentales, Emblemáticas, Comerciales e Infantiles.

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2:00 p.m. – Inicia el Desfile: Cientos de campesinos del corregimiento de Santa Elena echarán a sus espaldas sus hermosas creaciones florales, marcando el inicio del recorrido que enaltece la labor del silletero.

Recomendaciones de última hora

Si apenas va en camino, ármese de paciencia y civismo. Las autoridades recomiendan hidratarse muy bien, usar abundante protector solar, ropa y calzado cómodo, y sobre todo, mantener siempre a la vista a los menores de edad ante la masiva concentración de público.

El cierre de la Feria de las Flores 2026 promete ser histórico.

¡Nos vemos en el desfile!

Fotos y videos: Adriana Vergara