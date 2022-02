Un ring para las elecciones

Ya son varias semanas desde que venimos oyendo testimonios supuestamente esclarecedores de verdad y cuestionadores de la ética política nacional. Está candente todo el panorama electoral, se acerca la fecha para elegir y renovar el nuevo Congreso de la República y la consulta interpartidista, de donde saldrán los candidatos que disputarán el cargo más importante del país. En el inicio del romance todo era un idilio en las campañas, los movimientos y los candidatos, de un momento a otro todo cambió y en el medio tiempo empezó la trama a enredarse. El primer gran escándalo llegó con la coalición Centro Esperanza —que parece la coalición centro desesperanza—. Ya todos sabemos cómo terminó la pelea entre Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria, ahora sigue la disputa entre los hermanos Galán y Carlos Andrés Maya, un ir y venir entre quiénes son más puros y limpios, quien tiene merece y quien no estar en centro, para quien ha sido lograr algo en la vida. Están levantando en el pueblo colombiano un ambiente que en el centro no cala, no representa eso que tanto se esperaba. Parece que de centro no tiene nada. Dentro de este equipo parecen en un round de boxeo disputando una pelea antes de tiempo.

Ahora, en el Equipo Colombia, o de la experiencia, el escándalo vivido con las declaraciones por parte de Aída Merlano, que afecta la imagen de Alejandro Char, pasó sin ton ni son entre los miembros de esta colectividad. Siguieron trabajando y se ven compactos. Peñalosa va en ascenso, Federico Gutiérrez está en una carrera por generar empatía, Barguil trabaja incansablemente, pero aún a todos les sigue faltando generar más emociones en las bases de los colombianos. No está claro quién podría ganar y cualquier resultado podríamos esperar en esta coalición. La última palabra no está dicha, porque al gallo que más cantaba lo afectó mucho el escándalo de la semana anterior.

Rodolfo Hernández sigue dando de que hablar y su ultima gran movida fue nombrar como su vicepresidenta a Paola Ochoa una antioqueña sin pelos en la lengua, ex panelista de blu radio una mujer de carácter, pensamientos rigurosos, una mujer que no le debe favores a a nadie y no teme decir como su coequipero lo piensa y lo que siente, una formula explosiva la cual dará mucho de que hablar y que podrá recoger e sentir también de muchos colombianos cansados de lo mismos, esta candidatura es lo mas parecido a la centro derecha,

El Pacto Histórico viene haciendo bien la tarea, generando empatía, llenando plazas, reuniendo las bases, con un discurso claro, hablando de lo que se tiene que hablar. Gustavo Petro aglutina multitudes adonde va, es asombrosa su capacidad de convocatoria y de trabajo, y va canalizando las emociones de un país como si estas encontraran la alternativa de cambio que tanto han buscado. Petro se viene portando como un líder de líderes —hay quienes lo comparan con Gaitán y hasta con Galán—. Aún no se llega a la primera vuelta y ya está haciendo la tarea con propuestas, debates y grandes concentraciones. Es un hombre que visiblemente sabe lo que quiere y no se desconcentra con facilidad, la ultima encuesta realizada por Invamer lo termina de posesionar con la favorabilidad en su imagen y de tener el 32 % puntos pasa al 42 % puntos en este indicador.

Ahora bien, tanto para la derecha, el centro y la izquierda viene presentándose el mismo problema: filtraciones de declaraciones en testimonios, en escándalos. Voy a omitir el del centro porque apenas comienza y a esto aún le falta el de los contratos y las coimas del exgobernador de Boyacá —temas ventilados por los hermanos Galán—.

En el Equipo Colombia todo el escándalo que rodea a la casa Char, y por ende al precandidato Alejandro Char, tiene que ver con Aida Merlano, pero además se habla de una investigación que viene corriendo en la Corte Suprema de Justicia sobre todo un entramado de corrupción en la costa atlántica que involucra a políticos muy importantes de esta región.

Ahora estalla el escándalo para la izquierda con las declaraciones dadas por el ex asesor de Piedad Córdoba, quien la involucra en un tema de manipulación en la liberación de secuestrados, además la relaciona como si ella fuera una exintegrante de las FARC. Esto ha causado un nuevo revuelo y se olvida que toda actuación de ella en ese entonces lo hizo con autorización del Gobierno nacional fue netamente Humanitaria, ahora la Doctora Córdoba emite un comunicado muy detallo explicando en 8 puntos su posición sobre las revelaciones dadas por la unidad investigativa de noticias Caracol, asegura continuar en el mundo de la política un espacio que se ha ganado a pulso, que ser negra, mujer, de pensamientos liberales y hacer política no es fácil en este país ni el mundo pero que ella esta acostumbrada a dar grandes batallas y por ultimo responsabiliza al Presidente Duque por lo que le pase a su humanidad.

Para ambos casos, tanto el escándalo de la derecha como el de la izquierda, es muy extraño el momento en el que salen las revelaciones. Ambas revuelven lo peor del mundo político de nuestro país, generan en los colombianos mayor escepticismo hacia la política y pareciera favorecer a un solo sector político que aun no se logra ver.

Como siempre, toca esperar un poco más para saber a quiénes beneficiará este revuelo de testimonios y escándalos de lado y lado; quién capitalizará la desgracia ajena; si el centro despierta y sus candidatos dejan de ser tan tibios y aburridos; cómo termina la novela de amor, infidelidades y compra de votos del Equipo Colombia.

Observemos con mucho detenimiento, pero no nos dejemos engañar y miremos si en unas coaliciones por fin dejan de pelear y en otras terminan de despegar, mientras que Petro sigue tomando la delantera por ahora y no se sabe hasta cuándo. Empecemos ¡ya! y busquemos un ring para que algunos políticos de nuestro país sigan ejercitándose y practiquen hasta el 13 de marzo que es la fecha para la consulta interpartidista y elección del nuevo congreso otros seguiremos observando con calma cómo se sigue moviendo y cuál es la tendencia en la política colombiana.