Resumen: Las autoridades fueron alertadas pasadas las 3 de la tarde. Según testigos, momentos antes se había desatado una riña entre dos personas, en medio del enfrentamiento con armas blancas, uno de ellos recibió una herida de gravedad a la altura del pecho.

Riña entre vecinos en Versalles: Asesinado de una puñalada en el pecho y el agresor fue capturado

Minuto30.com .- Un hecho de intolerancia entre vecinos terminó en tragedia durante la tarde del sábado 24 de octubre en el barrio Versalles, nororiente de Medellín. Una violenta disputa con armas cortopunzantes cobró la vida de un hombre de 34 años y dejó a otro de 28 capturado como el presunto responsable del homicidio.

Las autoridades fueron alertadas pasadas las 3 de la tarde. Según testigos, momentos antes se había desatado una riña entre dos personas, en medio del enfrentamiento con armas blancas, uno de ellos recibió una herida de gravedad a la altura del pecho.

El hombre herido fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro hospitalario en el norte de Medellín; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión.

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Se conoció que el sospechoso, de 28 años, había ingresado inicialmente a una sala de urgencias para ser atendido por una cortada leve en la mano izquierda, retirándose del lugar poco después por sus propios medios.

Los uniformados interceptaron y capturaron al señalado atacante. El detenido presentaba una herida en la mano izquierda y otra en el rostro, lesiones que no revestían gravedad y por las cuales recibió valoración médica antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de homicidio.