Resumen: En medio de la disputa, el agresor esgrimió un arma blanca y le propinó una puñalada certera en su humanidad. Mientras el atacante huía del sitio, la víctima quedó tendida en el asfalto

Riña mortal bajo el Metro de Prado: Habitante de calle fue asesinado con arma blanca

Minuto30.com . Un nuevo hecho de sangre sacudió el sector de Estación Villa, en el centro de Medellín, durante la tarde del pasado jueves 26 de marzo. Un hombre, presuntamente en condición de calle, perdió la vida tras recibir una herida mortal en medio de una riña ocurrida a plena vista de los transeúntes.

El incidente se registró en la Carrera 51 con Calle 57, justo en la vía pública debajo de la estructura de la Estación Prado del Metro. Según versiones preliminares, el occiso se vio involucrado en un fuerte altercado verbal con otro sujeto de sexo masculino.

En medio de la disputa, el agresor esgrimió un arma blanca y le propinó una puñalada certera en su humanidad all hombre de entre 30 a 35 años. Mientras el atacante huía del sitio, la víctima quedó tendida en el asfalto ante la mirada de comerciantes y usuarios del sistema de transporte.

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Falleció al ingresar al centro asistencial

Tras el ataque, el hombre fue auxiliado por patrullas de la Policía y trasladado de urgencia hacia el Hospital del Norte de Medellín. Sin embargo, pese al esfuerzo por estabilizarlo en el trayecto, el ciudadano llegó sin signos vitales debido a la gravedad de la lesión.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida de manera plena.