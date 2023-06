Según Forbes, Rihanna posee el 50 % de las acciones de Fenty Beauty, que tiene un valor estimado de 2.800 millones de dólares. El otro 50 % pertenece a LVMH, el grupo propietario de marcas como Louis Vuitton, Dior y Moët & Chandon.

La artista logró en 2005 publicar su primer disco Music of the Sun, que vendió 69.000 copias. Logró dos discos de platino por las más de 600.000 descargas digitales en el país y dos discos de oro. El álbum vendió finalmente cerca de tres millones en todo el mundo. Obtuvo el disco de oro en Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Japon y Platino en Canadá.

Top 5 richest female artists in America, according to Forbes:

#1. Rihanna — $1.4 billion

#2. Taylor Swift — $740 million

#3. Madonna — $580 million

#4. Beyoncé — $540 million

#5. Celine Dion — $480 million pic.twitter.com/60seOwgcZZ

— Pop Base (@PopBase) June 1, 2023